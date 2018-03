Hilfsorganisation: Sexuelle Übergriffe bei Ärzte ohne Grenzen

Die Mitteilungen beider Organisationen fallen mitten in eine Debatte über Missbrauch in Hilfsorganisationen. In der vergangenen Woche berichtete die britische Zeitung „The Times“ über Sexorgien von Mitarbeitern der britischen Organisation Oxfam mit Prostituierten in Haiti und im Tschad. Eine ehemalige Oxfam-Top-Managerin hatte berichtet, dass einige Männer Sex von Frauen als Gegenleistung für Hilfen verlangt hätten.