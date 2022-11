Eine Bordärztin erzählte am Mittwoch von der Auswahl zum Verlassen des Schiffes, die die Behörden noch am Wochenende vorgenommen hatten. Männer, die gesund wirkten, durften nicht an Land. „Ich war das erste Mal in meinem Leben beschämt, einen guten Job gemacht zu haben”, sagte die Medizinerin und resümierte: „Je gesünder sie waren, um geringer war die Chance, dass sie das Schiff verlassen durften.”