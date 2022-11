Hilfsorganisationen Seenotretter-Schiffe: Bundesregierung antwortet Italien

03. November 2022 | Quelle: dpa

Das deutsche Seenotrettungsschiff «Humanity 1» ist im Mittelmeer im Einsatz. Bild: Bild: dpa

Die Bundesregierung hat Italien um die Rettung der fast 180 Bootsmigranten an Bord des deutschen Schiffes „Humanity 1” gebeten. „Wir haben die italienische Regierung gebeten, schnell Hilfe zu leisten”, hieß es in einem Antwortschreiben der deutschen Botschaft in Rom an den italienischen Fernsehsender Rai 3, das der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag vorlag. Die Sendung Il cavallo e la torre (Das Pferd und der Turm) des TV-Kanals hatte am späten Mittwochabend darüber berichtet.