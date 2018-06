Hilfspaket: EU unterstützt Jordanien mit einer Milliarde Euro

Saudi-Arabien und mehrere Golfstaaten haben eine Geberkonferenz für das wirtschaftlich angeschlagene Land anberaumt, die wegen des Fastenmonats Ramadan in der Nacht zu Montag stattfinden sollte. In einer Meldung der staatlichen Nachrichtenagentur SPA hieß es, in Mekka sollten „Wege zur Unterstützung Jordaniens zur Überwindung seiner derzeitigen Krise“ diskutiert werden. Beobachter gehen aufgrund dieser Formulierung von einer Geldspritze ölreicher arabischer Staaten für Jordanien aus, das zudem die Last einer großen Zahl von Flüchtlingen aus Syrien und Irak zu tragen hat.