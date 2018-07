Hilfswerk: UNHCR fordert sichere Rückkehr für Syrien-Flüchtlinge

Am Donnerstag willigten die Rebellen in der Provinz al-Kuneitra an der Grenze zu den von Israel besetzten Golanhöhen ein, sich entweder den Regierungstruppen zu ergeben oder in die von der Opposition gehaltene Provinz Idlib im Norden des Landes zurückzuziehen. Der Gouverneur der Provinz sagte, er gehe davon aus, dass am Freitag mit der Evakuierung von Aufständischen begonnen werde. Sobald die Rebellen das Gebiet verlassen hätten, würden die Einwohner wieder mit Wasser und Strom versorgt, sagte er.