Himalaya-Gebiet: UN-Sicherheitsrat soll sich mit Kaschmir-Krise beschäftigen

New York Angesichts steigender Spannungen in Kaschmir soll sich der UN-Sicherheitsrat mit der Lage in dem umstrittenen Himalaya-Gebiet beschäftigen. China habe am Mittwoch (Ortszeit) eine Sitzung zu der Lage in dem Gebiet beantragt, das sowohl Pakistan als auch Indien für sich beanspruchen. Das bestätigten mehrere Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur. Zunächst blieb unklar, wann und in welchem Format das Thema behandelt werden soll. Nach Angaben unter anderem von pakistanischer Seite gab es seit 1965 keine große Sitzung des Sicherheitsrats zu Kaschmir.