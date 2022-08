Hintergründe des China-Taiwan-Konflikts Krieg um Taiwan? Warum der Konflikt zu eskalieren droht

Die Spannungen haben unter Xi Jinping deutlich zugenommen. Dafür modernisiert China schon lange besonders seine Marine und Luftwaffe. Es wird davon ausgegangen, dass der mächtige Präsident das Taiwan-Problem noch in seiner Amtszeit angehen will. Im Herbst will sich Xi Jinping für weitere fünf Jahre bestätigen lassen. Weitere Amtszeiten sind denkbar. Ein ausländischer Botschafter meinte jüngst: „Ich hoffe, dass Xi Jinping noch möglichst lange im Amt bleibt.“ Das würde den Zeitpunkt einer möglichen militärischen Eroberung weiter in die Zukunft schieben.