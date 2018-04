Historisches Treffen: Das koreanische Gipfeltreffen setzt Trump unter Zugzwang

Sogar Trump gratulierte – auf seine Art. „DER KOREA-KRIEG GEHT ZU ENDE!“, twitterte er in Großbuchstaben. „Die Vereinigten Staaten und alle ihre GROSSARTIGEN Menschen sollten sehr stolz auf das sein, was jetzt in Korea passiert!“ Dieses Mal reklamierte er das Ergebnis nicht für sich. Dabei könnte er dieses Mal zu recht beanspruchen, mit seiner Politik wirtschaftlicher Sanktionen und militärischen Drucks einen großen Anteil am Gipfelerfolg zu haben.