Historisches Treffen: Südkorea entdeckt die freundlichen Seiten von Kim Jong Un

SeoulGebannt haben viele Südkoreaner vor dem Fernseher jeden Schritt und Tritt des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un beim Gipfeltreffen in Panmunjom verfolgt. Es gab auch nichts anderes zu sehen – alle Fernsehsender änderten an diesem historischen Freitag ihr Programm und berichteten in Sondersendungen live vom Treffen Kims mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In.