Hochgeschwindigkeitsstrecken: EU-Rechnungshof übt scharfe Kritik am Ausbau des ICE-Netzes

LuxemburgDer europäische Rechnungshof übt scharfe Kritik am teuren, langsamen und unkoordinierten Ausbau des ICE-Netzes in Europa. Mit EU-Hilfen von 23,7 Milliarden Euro seit dem Jahr 2000 sei ein „ineffizienter Flickenteppich schlecht vernetzter nationaler Bahnlinien“ entstanden, monierte Rechnungsprüfer Oskar Herics am Dienstag. Das Ziel, bis 2030 in der Europäischen Union mindestens 30.000 Kilometer Netz für Hochgeschwindigkeitszüge zu haben, werde nicht erreicht werden.