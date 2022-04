Hochrechnungen Wähler stimmen in Referendum für Verbleib von López Obrador

Auf Initiative von López Obradors linksgerichteter Partei Morena hatte das Parlament des nordamerikanischen Landes im Jahr 2019 per Verfassungsreform das Amtsenthebungsreferendum eingeführt. Dieses kann zu Beginn der zweiten Hälfte der Amtszeit eines Präsidenten durch Sammeln der Unterschriften von je mindestens drei Prozent der Wahlberechtigten in 17 Bundesstaaten erwirkt werden. López Obrador, der im Jahr 2018 einen deutlich Wahlsieg erreicht hatte, indem er sich in Abgrenzung zu seinen Vorgängern als volksnah und ehrlich präsentiert hatte, erfüllte damit ein Wahlversprechen.