Hoffnung nach jahrelanger Krise Warum deutsche Unternehmen sich Brasilien weiter antun

Jetzt aber ist die Hoffnung zurück. Das Land wird durch die Rentenreform in den kommenden zehn Jahren mehr als 200 Milliarden US-Dollar einsparen. Es ist der Ruck, den Brasiliens Wirtschaft so dringend benötigt nach der schweren Rezession in den vergangenen Jahren. Schon als sich abzeichnete, dass es dieses Mal ernst werden könnte mit der Rente, zogen die Investitionen an. Die etwa 1200 deutschen Firmen im Land nehmen das weitgehend wohlwollend zur Kenntnis. Aber bei manchen gibt es einen faden Beigeschmack, weil Präsident Bolsonaro das Land polarisiert. „Wenn er seinen Mund aufmacht, ist das auch nicht anders als bei Trump. Es gibt immer nur Stress“, sagt Bender.