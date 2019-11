Hoffnung nach jahrelanger Krise Warum deutsche Unternehmen sich Brasilien weiter antun

Kions Firmenzentrale in Frankfurt am Main ist mit ihm schon durch dick und dünn gegangen in den vergangenen Jahren: Wirtschaftskrisen, politische Krisen, Währungskrisen. „Wenn hier die Konjunktur einbricht, dann bricht sie richtig ein. Schwankungen von 40 Prozent gehören hier zum Tagesgeschäft“, meint Bender. Er hat den Deutschen immer wieder gepredigt, wie wichtig es ist, die Fixkosten in Brasilien deshalb so gering zu halten wie möglich. Das bedeutet aber, dass die Betriebskosten in guten Zeiten höher sind als nötig. Beispiel: Chassis für die eigenen Fahrzeuge kauft Bender ein, statt sie billiger selbst zu produzieren. Auch verzichtet er auf Roboter und Maschinen bei der eigenen Montage, wenn sie nicht absolut notwendig sind.