 Homosexualität: US-Botschafter Grenell vergleicht den Iran mit IS-Terrormiliz

BerlinDer US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, hat das Vorgehen des Irans gegen Schwule mit Gräueltaten der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verglichen. „Irans abscheuliche Maßnahmen stehen der Brutalität und Grausamkeit der ISIS-Terrormiliz in nichts nach“, schrieb er in einem Gastkommentar in der „Bild“-Zeitung.