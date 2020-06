Hongkong G7-Außenminister fordern China zum Umdenken auf

In einer am Mittwoch vom US-Außenministerium und Auswärtigen Amt in Berlin veröffentlichten Mitteilung zeigten sich die Ressortchefs der sieben großen westlichen Industrienationen „äußerst besorgt darüber, dass diese Maßnahme die Grundrechte und Freiheiten der gesamten Bevölkerung, die durch Rechtsstaatlichkeit und die Existenz eines unabhängigen Justizsystems geschützt ist, einschränken und gefährden würde“. Pekings Pläne stünden nicht im Einklang mit Hongkongs Gesetzen und der Verpflichtung Pekings aus einer chinesisch-britischen Vereinbarung.