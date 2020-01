Hongkong Protest statt Party: Hongkonger Demonstranten erneut auf den Straßen

Chinas Präsident Xi Jinping hatte Hongkong am Dienstag in seiner Ansprache zum Jahreswechsel aufgefordert, zur Stabilität zurückzukehren. Ein friedliches und harmonisches Umfeld sei der Schlüssel für den Wohlstand in dem asiatischen Finanzzentrum. Wohlstand und Stabilität wünschten sich die Kameraden in Hongkong, und das sei auch die Erwartung der Menschen auf Festlandchina.