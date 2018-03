Hope Hicks: Die Trump-Versteherin zieht die Reißleine

Der Weggang von Hope Hicks, der super-loyalen Ziehtochter, der Frau, die behauptet, sie habe ein „totales Verständnis“ für den Präsidenten entwickelt, könnte nun eine Wegscheide auch für den Präsidenten sein. „Der einsamste Mann in Washington ist noch einsamer geworden“, titelte das Magazin „Politico“. Schon wird die These lanciert, Hope Hicks könnte sich nach einer Auszeit für Trumps Wahlkampfteam 2020 warmlaufen und dort eine ähnlich entscheidende Position einnehmen, wie sie sie 2016 eher per Zufall bekleidete. „Ich bin sicher, wir werden in der Zukunft wieder zusammenarbeiten“, ließ der Präsident am Mittwoch vieldeutig wissen.