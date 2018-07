Horn von Afrika: Eritrea zieht Truppen von äthiopischer Grenze ab

Asmara, Addis AbebaDie beiden ostafrikanischen Länder Eritrea und Äthiopien treiben ihre Entspannungspolitik voran. Eritrea zog staatlichen Medienberichten zufolge Truppen von der Grenze des früheren Erzfeindes ab. Dies sei eine „Geste der Versöhnung“, hieß es am Donnerstag in einem Facebook-Bericht der Äthiopischen Presseagentur. Äthiopien wiederum ernannte erstmals seit zwei Jahrzehnten wieder einen Botschafter für das Nachbarland, wie die staatsnahe Agentur Fana meldete. Zuvor hatte bereits Eritrea seine Botschaft in Addis Abeba wieder eröffnet.