Horrende Inflation in der Türkei: Kurskollaps der türkischen Lira noch nicht beendet

Den Ausverkauf der Lira heizte Erdogan in den vergangenen Tagen weiter an, indem er die Zinssenkung verteidigte und einen Sieg im „wirtschaftlichen Unabhängigkeitskrieg“ seines Landes versprach. Daraufhin stieg der Dollar am Dienstag zeitweise um knapp 19 Prozent auf ein Rekordhoch von 13,4913 Lira, so stark wie zuletzt vor mehr als 20 Jahren. Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus der Weltleitwährung auf mehr als 60 Prozent.