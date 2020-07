Huawei: Frankreich will keinen kompletten Bann für Huawei bei 5G-Ausbau

Frankreich will den umstrittenen chinesischen Netzwerkausrüster Huawei nicht vom Ausbau seines 5G-Netzes ausschließen. Es werde keinen totalen Bann geben, sagte der Chef der Agentur für Cybersicherheit (ANSSI) am Sonntag der Zeitung „Les Echos“. Allerdings werde man die am Aufbau des Netzes beteiligten Firmen, die derzeit keine Technik von Huawei nutzten, auffordern, dies auch weiterhin nicht zu tun.