 Huawei-Konflikt: Kanada verurteilt „willkürliche Festnahme“ seiner Bürger in China

MontrealKanada hat gegen die „willkürliche Festnahme“ zweier Bürger in China protestiert. Außenministerin Chrystia Freeland forderte am Freitagabend von Peking die sofortige Freilassung der beiden Kanadier, die nach Meinung von Beobachtern als Druckmittel im Auslieferungsverfahren der Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou an die USA missbraucht werden.