Huawei und der Handelsstreit „Eskalation ist wahrscheinlicher als Annäherung“

Die englischsprachige „China Daily“ sieht es als erwiesen an, dass die USA alles versuchen, um Huaweis Expansion zu sabotieren.

Trotz Huaweis Sonderstellung geht es den USA letztlich nicht um ein einzelnes Unternehmen. Die USA stören sich daran, wie China seine Unternehmen stärkt, die heimischen Märkte gegen internationale Konkurrenz abschirmt und dass diese vom Staat gepushten Unternehmen vermehrt auf internationale Märkte expandieren. Huawei ist da kein Einzelfall. Denken Sie nur an den chinesischen Kommunikationsriesen ZTE, der gleich zu Anfang des Handelskonflikts in den Fokus der USA geriet und das beinahe nicht überstanden hätte. Huawei und ZTE sind in strategisch wichtigen Bereichen unterwegs – nämlich in der Kommunikationstechnik. Die Unternehmen sind aber letztlich nur Leidtragende auf einem politischen Schlachtfeld. Aus amerikanischer Sicht sind diese Unternehmen Auswüchse eines Systems, das insgesamt problematisch ist.