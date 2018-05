Huawei & ZTE: Trump soll Einschränkung für chinesische Handy-Hersteller erwägen

WashingtonDie Regierung in Washington will einem Medienbericht zufolge den Verkauf von Telekom-Artikel in den USA durch einige chinesische Hersteller einschränken. Sie erwäge dazu einen Erlass, der mit Sorgen um die nationale Sicherheit begründet würde, berichtete das „Wall Street Journal“ am Mittwoch unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen.