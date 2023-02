Die UN schätzen den Bedarf in diesem Jahr auf mehr als vier Milliarden Euro. Wie viel Geld insgesamt zusammenkam, stand am Nachmittag noch nicht fest. 2022 hatten die UN um Spenden in ähnlicher Höhe gebeten. Er kam aber nur die Hälfte zusammen. Dennoch habe das Geld gereicht, um eine Hungerkatastrophe zu verhindern, sagte UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths. Die größten Spender waren vergangenes Jahr die USA, Deutschland - mit rund 194,5 Millionen Euro - und die Europäische Union.