Humanitäre Krise: Extreme Situation an pakistanisch-afghanischer Grenze wegen Massenabschiebung

Am nordwestlichen Grenzübergang Torkham am Khyber-Pass an der Straße zwischen Peshawar in Pakistan und Dschalalabad in Afghanistan drängten sich auch am Donnerstag Tausende Ausreisende, nachdem Pakistan am Mittwoch wie angekündigt damit begonnen hatte, ab November Ausländer ohne gültige Papiere zur Ausweisung in Sammellager zu bringen.