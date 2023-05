Humanitäre Krise: UN befürchten mehr als 800.000 Flüchtlinge wegen Kämpfen im Sudan

Bei einem Andauern der Kämpfe im Sudan dürften nach Einschätzung der Vereinten Nationen (UN) mehr als 800.000 Menschen in die Nachbarländer flüchten. „Ohne eine rasche Lösung dieser Krise werden wir erleben, dass weitere Menschen auf der Suche nach Sicherheit und grundlegender Unterstützung zur Flucht getrieben werden“, sagte der stellvertretende UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Raouf Mazou, am Montag in Genf.