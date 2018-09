Hurrikan in den USA „Florence“ wütete mit stoischer Ruhe über dem Land

Die Auswirkungen von „Florence“ zeigten sich dennoch an vielen Orten. Die Tücke an „Florence“ ist nicht die Windstärke, sondern die große Menge an Niederschlägen. Flüsse traten über die Ufer, Straßen wurden überspült. Mehr als 1300 Flüge wurde laut CNN an der US-Ostküste gestrichen. In der Nähe von Wilmington in North Carolina - unweit des Ortes, an dem „Florence“ auf die Küste traf - hatte der Stromversorger Duke Energy ein Atomkraftwerk vorsichtshalber vom Netz genommen.