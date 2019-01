 Huthi-Rebellen: Vereinte Nationen werfen Iran Kriegsfinanzierung im Jemen vor

New YorkZur Finanzierung des Kriegs der Huthi-Rebellen gegen die jemenitische Regierung werden diese aus dem Iran illegal mit Kraftstoff beliefert. Das schrieben Experten der Vereinten Nationen in einem neuen Bericht, in den die Nachrichtenagentur AP am Freitag Einblick hatte. Sie hätten mehrerer Scheinfirmen im Jemen und außerhalb des Landes ausgemacht, die genutzt worden seien, um mithilfe falscher Dokumente „eine Kraftstoff-Spende“ an eine ungenannte Person zu verheimlichen, die auf einer UN-Sanktionsliste stehe.