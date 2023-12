Huthi-Rebellen Wie die Angriffe im Roten Meer die Wirtschaft treffen

Eine Blockade in einer der wichtigsten Schifffahrtsstraßen weltweit sorgte 2021 für große Probleme bei den Lieferketten. Der Frachter „Ever Given“ hatte tagelang den Suezkanal versperrt. Die Folgen: Container-Engpässe, Preissteigerungen und Verzögerungen in den Betriebsabläufen an den Häfen. Nun gibt es erneut Grund zur Sorge: Das Rote Meer entwickelt sich zu einem Nebenschauplatz des Nahostkriegs. In den vergangenen Tagen haben die von Iran unterstützten jemenitischen Huthi-Rebellen in der Region wiederholt Handelsschiffe angegriffen – offenbar auch, um Israel zum Ende der Angriffe im Gazastreifen zu bewegen. Aus Angst umfahren viele Reedereien – wie Hapag-Lloyd oder MSC – jetzt das Rote Meer und gelangen demnach nicht durch den Suezkanal, der sonst als direkte Verbindung zum Mittelmeer dient.