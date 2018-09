Hyperinflation Bürger in Venezuela sollen für Benzin faktisch erstmals bezahlen

CaracasDas von einer tiefen Wirtschaftskrise geschüttelte Venezuela will Benzin an die Bevölkerung faktisch nicht mehr verschenken. Präsident Nicolas Maduro kündigte am Montag an, der Benzinpreis solle ab Oktober auf internationales Niveau angehoben werden. Bislang ist in dem großen Ölförder-Land für umgerechnet einen US-Dollar mehr als eine Million Liter des Kraftstoffs zu haben. Das Trinkgeld der Autofahrer an den Tankwart ist oft höher als die Tankrechnung.