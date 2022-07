Hypothekenstreik Aufstand auf Chinas Immobilienmarkt

Der große „Hypothekenstreik“ begann im Juni in der ostchinesischen Stadt Jingdezhen. Dort taten sich 900 Käufer zusammen, die vergeblich auf die Fertigstellung ihrer Wohnungen warteten und deshalb schon zuvor mehrfach protestierten. Bestellt hatten sie ihre Wohnungen bei Evergrande. Der Konzern war vergangenes Jahr in Schieflage geraten, weil er Schulden zum Teil nicht mehr bedienen konnte. Evergrande hat Schulden von mehr als 300 Milliarden Dollar angehäuft. Im Januar kündigte das Unternehmen zwar einen Plan zur Restrukturierung an, allerdings macht die nur langsam Fortschritte.