IAEA: Iran stellt internationaler Atomenergiebehörde wohl keine Bilder mehr zur Verfügung

Auf dem Weg zu einer Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens mit dem Iran tun sich neue Hürden auf. Eine Vereinbarung des Landes mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) über die Beobachtung bestimmter iranischer Nuklear-Aktivitäten lief aus, ohne dass zunächst eine Anschlussabsprache in Sicht wäre. Der iranische Parlamentspräsident Mohammad Baker Kalibaf sagte am Sonntag laut Staatsfernsehen, die IAEA werde nun keinen Zugang zu Bildern haben, die von Kameras in den Atomanlagen aufgenommen werden.