IAEO-Bericht : Iran baut Uran-Anreicherung offenbar fast auf Waffenqualität aus

Die Internationale Atomenergie-Organisation kritisierte den Iran am Mittwoch, weil er eine nicht gemeldete Änderung an Maschinen vorgenommen hatte. Damit könne Uran in der unterirdischen Brennstoffanreicherungsanlage in Fordow auf einen Reinheitsgrad von bis zu 60 Prozent und damit fast auf Waffenqualität angereichert werden. „Wie die Agentur feststellte, ist diese unangemeldete Änderung unvereinbar mit den Verpflichtungen des Irans im Rahmen des vom Atomwaffensperrvertrag vorgeschriebenen umfassenden Sicherungsabkommens“, so die vier Länder in ihrer Erklärung. Die IAEO hatte die Veränderung während einer unangekündigten Inspektion am 21. Januar in Fordow entdeckt.