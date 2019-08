Ibiza-Video: „SZ“-Journalisten: Strache-Lockvogel erhielt kein Geld für die Falle

Die beiden Investigativjournalisten der „Süddeutschen Zeitung“ berichten in dem Buch von einem Treffen mit der Frau. „Wir können sagen, dass sie uns – entspannt und glaubhaft – versichert, gewusst zu haben, worauf sie sich einlässt, nicht erpresst worden zu sein und auch kein Geld bekommen zu haben“, heißt es in dem Buch. Sie sei zudem erstaunt gewesen, wie leichtfertig Strache und sein FPÖ-Parteifreund Johann Gudenus ihr Dinge anvertraut hätten, die die beiden in enorme Schwierigkeiten bringen könnten.