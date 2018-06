Idlib: Mindestens 35 Tote bei Luftangriff auf Rebellendorf in Syrien

Derartige Luftangriffe in der Rebellenprovinz Idlib waren in den vergangenen Monaten relativ selten. Das Gebiet gehört zu einer Deeskalationszone, die Russland, die Türkei und der Iran vergangenes Jahr vereinbarten. Zehntausende Syrer, die aus anderen Teilen des Landes vertrieben wurden, haben sich in den vergangenen zwei Jahren in Idlib niedergelassen.