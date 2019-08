Ifo-Institut: Neue US-Zölle auf China-Importe könnten Vorteile für Deutschland bringen

Berlin Die von Präsident Donald Trump angedrohten zusätzlichen Zölle auf Importe aus China können dem Ifo-Institut zufolge den USA, Europa und Deutschland moderate Vorteile verschaffen. Durch etwaige chinesische Gegenzölle könnte sich der US-Gewinn allerdings in einen Nachteil verkehren, während der Nutzen für Deutschland und die EU sich noch vergrößern würde, heißt es in den am Dienstag veröffentlichten Berechnungen der Münchner Forscher.