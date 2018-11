Ifo-Prognose Defizit in US-Leistungsbilanz steigt trotz Trumps Zollpolitik

Das US-Defizit in der Leistungsbilanz wird nach einer Prognose des Ifo-Instituts in diesem Jahr trotz der von Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle steigen. Es wird voraussichtlich 464 Milliarden Dollar betragen und damit 2,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes entsprechen, wie aus Berechnungen der Münchner Forscher auf Basis der jetzt erst weltweit verfügbaren Halbjahreszahlen hervorgeht, die der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorlagen.