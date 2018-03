Ifo-Studie: Diese Folgen könnte Trumps Abschottungspolitik haben

Das erste Szenario der Ifo-Wissenschaftler betrachtet die Situation, die entsteht, wenn nun wieder Zölle zwischen den teilnehmenden Ländern eingeführt würden. Das Ergebnis: Die USA stehen als Verlierer da. So würden die Exporte in der Vereinigten Staaten in die zehn Länder, die entweder direkt oder indirekt von Nafta derzeit profitieren, rund 3,5 Prozent einbrechen. Umgekehrt würden die Länder nur 2,8 Prozent weniger als derzeit in die USA exportieren.