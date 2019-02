 Ifo-Studie: Handelskrieg könnte China und den USA immens schaden

Er stört sich am hohen US-Defizit im Warenaustausch mit China und wirft der Volksrepublik unfaire Handelspraktiken vor. Ohne Einigung droht Trump mit einer weiteren Verschärfung der Importabgaben. Ein derartiger Handelskrieg würde die Wertschöpfung in der US-Industrie zwar um 0,6 Prozent steigern, in der Landwirtschaft jedoch um 1,22 Prozent senken, heißt es in der Studie dazu. In China würde die Wertschöpfung der Industrie um 0,8 Prozent sinken.