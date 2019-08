IfW-Präsident Felbermayr „Der Machtkampf zwischen den USA und China dauert mindestens 20 Jahre“

Aber vielleicht ist Donald Trump schon bald Geschichte. Nehmen wir an, er verliert 2020 die Präsidentschaftswahl: Wird die Architektur des Welthandels dann wieder so sein wie früher?

Nein. Die zentralen Treiber des Handelsstreits sind geostrategischer Natur, sie verschwinden nicht von heute auf morgen. Ich bin sicher: Der Machtkampf zwischen den USA und China wird uns in den kommenden 20 Jahren begleiten. Auch die derzeitige Protektionismuswelle ist kein temporäres Phänomen. Sie markiert eine strukturelle Verschiebung im Welthandel, die über viele Jahre anhalten dürfte. Ökonomen-Kollegen wie Dani Rodrik führen das unter anderem auf die Hyper-Globalisierung zwischen 1990 bis 2008 zurück, in der sich die Welt rasend schnell vernetzt und dabei viele Verlierer produziert hat. Der Appetit auf weitere Liberalisierungen ist daher sehr gering. Der Welt steht eine längere Globalisierungspause bevor. In den kommenden Jahren wird der Globalisierungsprozess bestenfalls seitwärts verlaufen.