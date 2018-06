Illegale Einwanderer: Immer mehr Migranten sterben an US-mexikanischer Grenze den Hitzetod

US-GrenzgebietIm US-mexikanischen Grenzgebiet steigt die Zahl der Hitzetoten unter illegalen Einwanderern sprunghaft an. Bei den extremen Temperaturen in diesem Landstrich seien in den vergangenen neun Monaten 55 Prozent mehr Menschen bei unerlaubten Grenzübertitten gestorben als im Vorjahreszeitraum, teilte der Sprecher des US-Grenzschutzes, Salvador Zamora, am Montag mit. „Wir stellen uns darauf ein, dass die Zahl der Hitze-bedingten Toten des vergangenen Jahres überstiegen wird und der Sommer hat gerade erst angefangen.“