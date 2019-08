Illegale Einwanderung USA: Trump-Regierung will Migrantenkinder länger als 20 Tage festhalten

Washington Die US-Regierung will illegal eingewanderte Kinder künftig länger festhalten dürfen als 20 Tage. Die zeitliche Begrenzung durch die sogenannte Flores-Regelung solle aufgehoben und durch neue Regeln ersetzt werden, sagte Heimatschutzminister Kevin McAleenan am Mittwoch. Klagen dagegen sind mehr als wahrscheinlich. Gäbe es keine, würden die neuen Regeln 60 Tage nach der für Freitag erwarteten formellen Bekanntgabe in Kraft treten.