 „Im Würgegriff der russischen Regierung“: US-Botschafter - Unterstützung für Nord Stream 2 beenden

BerlinDer US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, hat die Bundesregierung aufgefordert, ihre Unterstützung für die im Bau befindliche Gaspipeline Nord Stream 2 einzustellen. Das Projekt sei „ein dreister Versuch der russischen Regierung, den Würgegriff zu verstärken, in dem es die Energieversorgung der europäischen Verbündeten und Partner hält, während sie gleichzeitig ihre Kampagne zur Untergrabung der Souveränität und der territorialen Integrität der Ukraine fortsetzt“, schreibt Grenell in einem Gastbeitrag für die „Rheinische Post“ (Donnerstagausgabe) laut Vorabbericht.