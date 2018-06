Im Zollstreit mit China: US-Handelsdefizit sinkt – aber nicht das besonders sensible mit China

WashingtonMitten im Zollstreit mit China und der EU ist das Handelsdefizit der USA so klein ausgefallen wie seit sieben Monaten nicht mehr. Die Importe übertrafen die Exporte im April nur noch um 46,2 Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Das sind 2,1 Prozent weniger als im März. Ökonomen hatten 49 Milliarden Dollar erwartet.