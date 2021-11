Immobilienboom in Florida „Die Deutschen wollen ihre deutschen Toiletten“

Sie rechnen also mit weiteren Preissteigerungen?

Ja, all diese Faktoren werden die Preise in Florida kurz- und mittelfristig weiter treiben. Nun kommen auch noch Inflationssorgen hinzu, die das Kapital zusätzlich in Betongold lenken. Der Immobilienmarkt ist leergefegt, ebenso die Bestände der Autohäuser und Luxusgeschäfte hier in Florida.