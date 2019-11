Immobiliendeal Vatikan soll mit Spendengeldern spekuliert haben

Für den Kauf sollen Gelder aus dem sogenannten Peterspfennig, einer weltweiten Spendensammlung, zweckentfremdet worden sein. Die Vatikanjustiz hüllt sich in Schweigen. Aber weil das Schreiben über die Suspendierungen an die Presse gelangte, trat der Chef der Gendarmerie, Domenico Giani, am 14. Oktober zurück.