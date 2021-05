Immunisierung gegen Covid-19 Das Impflabyrinth in den USA

Die lebensrettende Information finden sich auf einem kleinen Pappviereck. Drei auf vier Zoll heller Karton, in der rechten oberen Ecke prangt das Logo der Seuchenschutzbehörde CDC. So sehen die einfachen Karten aus, die jeder Geimpfte in den USA derzeit nach der Verabreichung des Covid-19-Vakzins ausgehändigt bekommt. Der Name des Patienten, Impfstoff und Verabreichungsort- und Datum werden im Zweifel mit einfachem Kugelschreiber eingetragen. Stempel, Siegel, Wasserzeichen: All das fehlt. Das macht die Karte alles andere als fälschungssicher. Längst sind Imitationen im Umlauf – auch wenn sogar die Bundespolizei FBI vor Missbrauch warnt. Und doch sind die Kärtchen der einzige Nachweis, den die allermeisten Amerikaner über ihre Immunisierung bekommen. Und das wird in den USA zunehmend zu einem Problem.