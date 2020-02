Impeachment: Demokraten verlangen in Plädoyer Amtsenthebung Trumps

In ihrem Plädoyer im Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump haben die Demokraten die Amtsenthebung des US-Präsidenten gefordert. „Wir haben Donald Trumps Schuld beweisen“, erklärte der Kongress-Abgeordnete Adam Schiff am Montag. Trump habe die nationale Sicherheit der USA verraten und werde es wieder tun. „Sollten Sie den Mut haben, sich gegen ihn zu erheben, seiner widerlichen Falschheit die furchtbare Wahrheit entgegenzuhalten, werden Sie an der Seite Davids stehen, der es mit Goliath aufnahm – wenn Sie einfach nur sagen: „Es reicht.’“ Trump sei ein Mann ohne Charakter oder ethischen Kompass, der niemals seinen Weg finden werde.