Impeachment-Ermittlungen Aussage von Trumps Ex-Mitarbeiter McGahn: Gericht setzt Anordnung zeitweise aus

Bundesrichterin Ketanji Brown Jackson hatte am Montag erklärt, McGahn müsse aussagen, da es nicht in der Macht eines US-Präsidenten liege, aktive oder frühere Mitarbeiter von der Pflicht zu befreien, einer Vorladung des Kongresses Folge zu leisten. „Präsidenten sind keine Könige“, hieß es in ihrer Begründung. Niemand stehe über dem Gesetz.