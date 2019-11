Impeachment-Ermittlungen: Demokraten geben neue Zeugen-Aussage über Trump-Telefonat frei

Die Demokraten im US-Kongress haben in der Ukraine-Affäre eine bisher geheime Zeugenaussage des Diplomaten David Holmes publik gemacht. Dieser teilte Abgeordneten am vergangenen Freitag hinter verschlossenen Türen mit, dass er ein Telefonat des amerikanischen EU-Botschafters Gordon Sondland mit US-Präsident Donald Trump mitangehört habe. Danach habe Sondland gesagt, dass der ukrainische Staatschef Wolodimir Selenski alles tun würde, was Trump verlange. Holmes soll am Donnerstag öffentlich über das Telefonat aussagen.